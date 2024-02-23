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23 февраля, 14:08

Армия России сбила истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ

Российская авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8, семь ракет Storm Shadow, ракету ЗРК Patriot, четыре ракеты C-200 и 652 беспилотника ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

"Авиацией и средствами ПВО в течение недели сбиты истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8, семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot, четыре переделанные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, три противорадиолокационные ракеты HARM, шесть управляемых авиабомб JDAM и 42 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 652 БПЛА", — уточнили в ведомстве.

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А 17 февраля Вооружённые силы РФ взяли под контроль Авдеевку. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Отличившимся при операции бойцам вручили награды.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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