Минобороны РФ показало, как "Аллигатор" точным ударом испепелил украинский опорник

Ударная группа российской авиации успешно уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении. Ролик с кадрами работы экипажа разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор" по уничтожению украинского опорника опубликовала пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кадры работы ударной группы российской армейской авиации. Видео © t.me / Минобороны России

"Сегодня была поставлена задача по уничтожению пункта управления БПЛА противника. Полёт проходил без особенностей, цели уничтожены, вертолёт не подвёл. При выходе из атаки бортовой комплекс обороны оповестил экипаж о пуске "стингера". Бортовой комплекс обороны выполнил пуск тепловых ловушек и отвёл ракету", — отрапортовал о ходе выполнения боевой задачи пилот Ка-52.

Каждая ударная группа состоит из разведывательно-ударного вертолёта Ка-52, транспортно-боевого Ми-35 и многоцелевого Ми-8. Кроме того, звено сопровождается специалистами из поисково-спасательных групп и подразделениями огневой поддержки.