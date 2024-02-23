Минобороны РФ показало, как "Аллигатор" точным ударом испепелил украинский опорник
Группа Ка-52 уничтожила пункт управления дронами ВСУ на Краснолиманском фронте
Ударная группа российской авиации успешно уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении. Ролик с кадрами работы экипажа разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор" по уничтожению украинского опорника опубликовала пресс-служба Министерства обороны РФ.
Кадры работы ударной группы российской армейской авиации. Видео © t.me / Минобороны России
"Сегодня была поставлена задача по уничтожению пункта управления БПЛА противника. Полёт проходил без особенностей, цели уничтожены, вертолёт не подвёл. При выходе из атаки бортовой комплекс обороны оповестил экипаж о пуске "стингера". Бортовой комплекс обороны выполнил пуск тепловых ловушек и отвёл ракету", — отрапортовал о ходе выполнения боевой задачи пилот Ка-52.
Каждая ударная группа состоит из разведывательно-ударного вертолёта Ка-52, транспортно-боевого Ми-35 и многоцелевого Ми-8. Кроме того, звено сопровождается специалистами из поисково-спасательных групп и подразделениями огневой поддержки.
Ранее в Минобороны показали запись, запечатлевшую места самых суровых боёв во время зачистки Авдеевки. В министерстве указали, что задачу по преодолению позиций противника и продвижению в центр города выполняла 55-я гвардейская мотострелковая бригада Центрального военного округа. Большая часть сил противника пыталась выйти с боем через улицу Соборное, а российские штурмовые подразделения вели наступление сразу с нескольких направлений.
t.me / Минобороны России