Регион

Уведомления отключены

23 февраля, 06:36

Минобороны РФ показало, как "Аллигатор" точным ударом испепелил украинский опорник

Группа Ка-52 уничтожила пункт управления дронами ВСУ на Краснолиманском фронте

Ударная группа российской авиации успешно уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении. Ролик с кадрами работы экипажа разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор" по уничтожению украинского опорника опубликовала пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кадры работы ударной группы российской армейской авиации. Видео © t.me / Минобороны России

"Сегодня была поставлена задача по уничтожению пункта управления БПЛА противника. Полёт проходил без особенностей, цели уничтожены, вертолёт не подвёл. При выходе из атаки бортовой комплекс обороны оповестил экипаж о пуске "стингера". Бортовой комплекс обороны выполнил пуск тепловых ловушек и отвёл ракету", отрапортовал о ходе выполнения боевой задачи пилот Ка-52.

Каждая ударная группа состоит из разведывательно-ударного вертолёта Ка-52, транспортно-боевого Ми-35 и многоцелевого Ми-8. Кроме того, звено сопровождается специалистами из поисково-спасательных групп и подразделениями огневой поддержки.

Украинский истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-24 не вернулись с боевого вылета
Украинский истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-24 не вернулись с боевого вылета

Ранее в Минобороны показали запись, запечатлевшую места самых суровых боёв во время зачистки Авдеевки. В министерстве указали, что задачу по преодолению позиций противника и продвижению в центр города выполняла 55-я гвардейская мотострелковая бригада Центрального военного округа. Большая часть сил противника пыталась выйти с боем через улицу Соборное, а российские штурмовые подразделения вели наступление сразу с нескольких направлений.

Обложка ©

t.me / Минобороны России

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров