Украинский истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-24 не вернулись с боевого вылета

Украинская авиация за минувшую неделю понесла значительные потери в зоне СВО. Российские силы сбили истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-24 и 405 беспилотников ВСУ, сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей недели сбиты самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины, перехвачены 36 снарядов РСЗО HIMARS, Vampire и "Ольха", одна управляемая авиабомба JDAM, а также уничтожены 405 БПЛА", — уточнили в ведомстве.