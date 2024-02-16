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16 февраля, 12:17

Украинский истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-24 не вернулись с боевого вылета

ВС России за неделю сбили самолёт МиГ-29, вертолёт Ми-24 и 405 беспилотников ВСУ

Украинский истребитель МиГ-29. Обложка © Shutterstock

Украинский истребитель МиГ-29. Обложка © Shutterstock

Украинская авиация за минувшую неделю понесла значительные потери в зоне СВО. Российские силы сбили истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-24 и 405 беспилотников ВСУ, сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей недели сбиты самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины, перехвачены 36 снарядов РСЗО HIMARS, Vampire и "Ольха", одна управляемая авиабомба JDAM, а также уничтожены 405 БПЛА", — уточнили в ведомстве.

Украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 не вернулись с боевого вылета
Украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 не вернулись с боевого вылета

Ранее Life.ru сообщал, что в ДНР российскими военными был сбит украинский истребитель МиГ-29. Также ПВО перехватила четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс").

Андрей Бражников
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