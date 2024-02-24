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24 февраля, 03:40

Власти Тульской области сообщили о третьем за сутки сбитом украинском БПЛА

Над территорией Тульской области сбит третий за сутки украинский дрон. Об этом сообщило Министерство по региональной безопасности.

"В ночь с 23 на 24 февраля в небе над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны России поражён третий БПЛА", — написала пресс-служба ведомства, добавив, что пострадавших и разрушений нет.

На месте происшествия работают оперативные службы. Подразделения ПВО Минобороны России по-прежнему на боевом дежурстве.

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Напомним, первый дрон ВСУ был сбит над Тульской областью около 23:15 23 февраля. Позже власти сообщили о втором сбитом беспилотнике. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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Лариса Сафронова
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