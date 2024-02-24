Власти Тульской области сообщили о третьем за сутки сбитом украинском БПЛА
Над территорией Тульской области сбит третий за сутки украинский дрон. Об этом сообщило Министерство по региональной безопасности.
"В ночь с 23 на 24 февраля в небе над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны России поражён третий БПЛА", — написала пресс-служба ведомства, добавив, что пострадавших и разрушений нет.
На месте происшествия работают оперативные службы. Подразделения ПВО Минобороны России по-прежнему на боевом дежурстве.
Напомним, первый дрон ВСУ был сбит над Тульской областью около 23:15 23 февраля. Позже власти сообщили о втором сбитом беспилотнике. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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