Власти Тульской области сообщили о третьем за сутки сбитом украинском БПЛА

Над территорией Тульской области сбит третий за сутки украинский дрон. Об этом сообщило Министерство по региональной безопасности.

"В ночь с 23 на 24 февраля в небе над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны России поражён третий БПЛА", — написала пресс-служба ведомства, добавив, что пострадавших и разрушений нет.