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Россия за неделю нанесла 37 ударов по военным заводам и складам с оружием ВСУ

23 февраля, 14:11
ВС РФ за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам Украины. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

ВС РФ за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам Украины. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия в течение недели 37 раз ударила по военным заводам, складам с оружием и горючим, а также по аэродромам на территории Украины. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"В период с 17 по 23 февраля 2024 года ВС РФ нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного базирования, а также БПЛА, по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего", — отметили в ведомстве.

Также, по данным министерства, поражены места дислокации украинских военных, нацбатальонов и иностранных наёмников. Как подчёркивается, все цели успешно достигнуты.

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Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили налёт беспилотников самолётного типа на Курскую область. Как уточняется, над регионом сбито два дрона.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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