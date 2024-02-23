Россия за неделю нанесла 37 ударов по военным заводам и складам с оружием ВСУ 23 февраля, 14:11 ВС РФ за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам Украины. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия в течение недели 37 раз ударила по военным заводам, складам с оружием и горючим, а также по аэродромам на территории Украины. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"В период с 17 по 23 февраля 2024 года ВС РФ нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного базирования, а также БПЛА, по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего", — отметили в ведомстве.

Также, по данным министерства, поражены места дислокации украинских военных, нацбатальонов и иностранных наёмников. Как подчёркивается, все цели успешно достигнуты.

Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили налёт беспилотников самолётного типа на Курскую область. Как уточняется, над регионом сбито два дрона.

Авторы Татьяна Миссуми