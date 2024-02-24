Власти Тульской области сообщили о втором за вечер сбитом беспилотнике ВСУ

Над Тульской областью силами ПВО сбит ещё один украинский беспилотник самолётного типа. Об этом информировала пресс-служба регионального ведомства по безопасности.

"Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает, что 23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью", — говорится в сообщении на официальном сайте.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте происшествия работают представители оперативных служб.