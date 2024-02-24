Регион

Уведомления отключены

23 февраля, 22:18

Власти Тульской области сообщили о втором за вечер сбитом беспилотнике ВСУ

Над Тульской областью силами ПВО сбит ещё один украинский беспилотник самолётного типа. Об этом информировала пресс-служба регионального ведомства по безопасности.

"Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает, что 23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью", — говорится в сообщении на официальном сайте.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте происшествия работают представители оперативных служб.

Россия за неделю нанесла 37 ударов по военным заводам и складам с оружием ВСУ
Россия за неделю нанесла 37 ударов по военным заводам и складам с оружием ВСУ

Первый украинский дрон был сбит над Тульской областью около 23:15 23 февраля. К счастью, никто не пострадал.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Лариса Сафронова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров