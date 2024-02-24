Власти Тульской области сообщили о втором за вечер сбитом беспилотнике ВСУ
Над Тульской областью силами ПВО сбит ещё один украинский беспилотник самолётного типа. Об этом информировала пресс-служба регионального ведомства по безопасности.
"Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает, что 23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью", — говорится в сообщении на официальном сайте.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте происшествия работают представители оперативных служб.
Первый украинский дрон был сбит над Тульской областью около 23:15 23 февраля. К счастью, никто не пострадал.
ТАСС / Николай Гынгазов