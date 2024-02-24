Третий за день украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Минобороны России сообщило о поражении ещё одного беспилотника самолётного типа в небе над Белгородской областью. При помощи дрона киевский режим намеревался совершить теракт на территории РФ, подчеркнули в ведомстве.

Подробности инцидента озвучил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор отметил, что БПЛА уничтожили в районе хутора Развильный в Новооскольском городском округе.