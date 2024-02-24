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24 февраля, 19:38

Третий за день украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Минобороны России сообщило о поражении ещё одного беспилотника самолётного типа в небе над Белгородской областью. При помощи дрона киевский режим намеревался совершить теракт на территории РФ, подчеркнули в ведомстве.

Подробности инцидента озвучил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор отметил, что БПЛА уничтожили в районе хутора Развильный в Новооскольском городском округе.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", написал чиновник в телеграм-канале.

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В субботу дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородчиной ещё два дрона ВСУ. Первый был ликвидирован около 15:00, а второй — спустя пять часов.

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Илья Пушкарев
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