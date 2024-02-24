Губернатор Артамонов: На НЛМК в Липецке обезвредили части подавленного БПЛА
На территории Новолипецкого металлургического комбината обезвредили части подавленного украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"На территории комбината безопасным дистанционным способом обезврежены части подавленного БПЛА", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, накануне в ночь на 24 февраля в соседствующей с Липецкой Тульской области засекли два украинских беспилотника. В итоге они были сбиты средствами противовоздушной обороны. Позже губернатор Артамонов сообщил о пожаре в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. По словам чиновника, причиной возгорания могло стать падение летательного аппарата.
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