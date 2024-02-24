Губернатор Артамонов: На НЛМК в Липецке обезвредили части подавленного БПЛА

Напомним, накануне в ночь на 24 февраля в соседствующей с Липецкой Тульской области засекли два украинских беспилотника. В итоге они были сбиты средствами противовоздушной обороны. Позже губернатор Артамонов сообщил о пожаре в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. По словам чиновника, причиной возгорания могло стать падение летательного аппарата.