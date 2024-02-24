БПЛА мог вызвать пожар в цеху Новолипецкого металлургического комбината
Губернатор Артамонов сообщил о пожаре на Новолипецком металлургическом комбинате
Один из цехов Новолипецкого металлургического комбината охватил пожар, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По словам чиновника, причиной возгорания могло стать падение летательного аппарата.
Глава региона уточнил, что к настоящему моменту огонь потушен. Угроза выброса опасных веществ исключена, добавил он.
"По неподтверждённой спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют", — заявил Артамонов, призвав жителей области не паниковать.
Напомним, что несколькими часами ранее в соседствующей с Липецкой Тульской области засекли два украинских беспилотника. Огнём средств ПВО они были сбиты.
Shutterstock