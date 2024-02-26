Два мальчика пострадали от мин ВСУ в Белгородской области
Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под миномётный обстрел ВСУ, в результате ранения получили два ребёнка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Есть двое пострадавших — это мальчики 10 и 11 лет. У одного ребёнка осколочное ранение ноги, у второго — контузия. Бригадами скорой их доставляют в детскую областную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он в телеграм-канале.
Также при обстреле выбито пять окон в трёхэтажном доме, посечён один легковой автомобиль.
А ранее ВСУ атаковали село Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. Украинский дрон сбросил взрывчатку на два грузовика, в результате пострадали оба водителя.
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