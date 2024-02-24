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24 февраля, 13:55

Кулемзин: При обстреле ВСУ Донецка погиб мужчина и ранена женщина

ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, в результате чего погиб мужчина и оказалась ранена женщина. Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Ворошиловского района по проспекту Ватутина погиб мужчина 1973 года рождения, ранения получила женщина 1955 года рождения", говорится в публикации.

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Ранее сегодня стало известно о том, что ударам украинских войск подверглась Белгородская область. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций призвали жителей села Козинка Грайворонского городского округа спуститься в укрытия. Позже в Минобороны уточнили, что силы ПВО сбили в регионе украинский беспилотник.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Юрий Лысенко
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