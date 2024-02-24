Кулемзин: При обстреле ВСУ Донецка погиб мужчина и ранена женщина
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, в результате чего погиб мужчина и оказалась ранена женщина. Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Ворошиловского района по проспекту Ватутина погиб мужчина 1973 года рождения, ранения получила женщина 1955 года рождения", — говорится в публикации.
Ранее сегодня стало известно о том, что ударам украинских войск подверглась Белгородская область. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций призвали жителей села Козинка Грайворонского городского округа спуститься в укрытия. Позже в Минобороны уточнили, что силы ПВО сбили в регионе украинский беспилотник.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин