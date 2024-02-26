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26 февраля, 19:10

Шесть воздушных целей сбито силами ПВО на подлёте к Белгороду

Губернатор Гладков: На подлёте к Белгороду силами ПВО сбито шесть воздушных целей

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито шесть воздушных целей на подлёте к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбито шесть воздушных целей на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал Гладков в телеграм-канале и добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

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Ранее в Белгородской области три мирных жителя погибли после атаки дрона ВСУ на автомобиль. Беспилотник-камикадзе атаковал машину со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа.

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Оксана Попова
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