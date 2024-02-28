Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области
Средствами противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник самолётного типа в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал, что 26 февраля в Белгородской области три мирных жителя погибли после атаки дрона ВСУ на автомобиль. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, украинский БПЛА атаковал машину со строителями на окраине села Почаево.
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