Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Средствами противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник самолётного типа в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что 26 февраля в Белгородской области три мирных жителя погибли после атаки дрона ВСУ на автомобиль. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, украинский БПЛА атаковал машину со строителями на окраине села Почаево.