Системы ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Белгородской области
В Белгородской области уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Вражеские дроны собирались совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
"Около 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.
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