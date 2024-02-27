Системы ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Белгородской области

В Белгородской области уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Вражеские дроны собирались совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

"Около 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.