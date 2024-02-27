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27 февраля, 14:42

Системы ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Белгородской области

В Белгородской области уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Вражеские дроны собирались совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

"Около 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Минобороны: Силы ПВО РФ сбили два дрона ВСУ в Белгородской области
Минобороны: Силы ПВО РФ сбили два дрона ВСУ в Белгородской области

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.

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Shutterstock / aappp

Матвей Константинов
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