Два украинских беспилотника уничтожено в Брянской области

Средствами противовоздушной обороны уничтожено два украинских беспилотника на территории Клинцовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожено силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", — написал глава региона в телеграм-канале.