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25 февраля, 10:49

Силы ПВО РФ сбили за минувшие сутки 77 украинских беспилотников

За минувшие сутки российские системы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Также зенитчики сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

"Уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населённых пунктов Новокраснянка, Райгородка, Троицкое, Голиково Луганской Народной Республики, Сладкая Балка Запорожской области и Черноморовка Херсонской области", — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Минобороны показывало, как ударная группа российской авиации уничтожила пункт управления украинскими беспилотниками на Краснолиманском направлении. Работу выполнил экипаж вертолёта Ка-52 "Аллигатор".

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Матвей Константинов
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