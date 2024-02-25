Силы ПВО РФ сбили за минувшие сутки 77 украинских беспилотников

За минувшие сутки российские системы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Также зенитчики сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

"Уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населённых пунктов Новокраснянка, Райгородка, Троицкое, Голиково Луганской Народной Республики, Сладкая Балка Запорожской области и Черноморовка Херсонской области", — говорится в сообщении ведомства.