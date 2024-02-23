Минобороны России показало видео уничтожения американского ЗРК Patriot

В официальном телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации появилось видео уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Как уточнили в ведомстве, во время группового удара ВС РФ враг также лишился пусковой установки и тягача.

Кадры уничтожения американского ЗРК Patriot. Видео © t.me / Минобороны России

"Ракетными войсками Вооружённых сил Российской Федерации в результате группового удара высокоточным оружием поражены: пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США", — сообщили в ведомстве.