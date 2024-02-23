Минобороны России показало видео уничтожения американского ЗРК Patriot
В официальном телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации появилось видео уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Как уточнили в ведомстве, во время группового удара ВС РФ враг также лишился пусковой установки и тягача.
Кадры уничтожения американского ЗРК Patriot. Видео © t.me / Минобороны России
"Ракетными войсками Вооружённых сил Российской Федерации в результате группового удара высокоточным оружием поражены: пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США", — сообщили в ведомстве.
А ранее Life.ru рассказывал, что российские системы ПВО за сутки сбили переоборудованную ударную ракету ЗРК С-200, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, враг лишился управляемой авиационной бомбы JDAM. А за неделю нашим бойцам удалось поразить истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8, семь ракет Storm Shadow и другую вражескую технику.
t.me / Минобороны России