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23 февраля, 17:00

Минобороны России показало видео уничтожения американского ЗРК Patriot

В официальном телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации появилось видео уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Как уточнили в ведомстве, во время группового удара ВС РФ враг также лишился пусковой установки и тягача.

Кадры уничтожения американского ЗРК Patriot. Видео © t.me / Минобороны России

"Ракетными войсками Вооружённых сил Российской Федерации в результате группового удара высокоточным оружием поражены: пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США", сообщили в ведомстве.

Россия за неделю нанесла 37 ударов по военным заводам и складам с оружием ВСУ
Россия за неделю нанесла 37 ударов по военным заводам и складам с оружием ВСУ

А ранее Life.ru рассказывал, что российские системы ПВО за сутки сбили переоборудованную ударную ракету ЗРК С-200, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, враг лишился управляемой авиационной бомбы JDAM. А за неделю нашим бойцам удалось поразить истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8, семь ракет Storm Shadow и другую вражескую технику.

Обложка ©

t.me / Минобороны России

Александра Мышляева
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