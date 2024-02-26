В России разработали уникальную систему для борьбы с БПЛА

Российские разработчики создали уникальную комплексную защиту от дронов. Как рассказал в интервью РИА "Новости" директор по развитию компании – разработчика данной системы ООО "Ступор" Владислав Кустарев, она способна своевременно выявлять и подавлять беспилотные летательные аппараты сразу несколькими способами.

Он сообщил журналистам, что система была разработана на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения и средств противодействия, согласно требованию пользователей из Росгвардии, Минобороны РФ и российских спецслужб. Помимо того, специалист уточнил, что большую надёжность и уменьшение количества случаев ложного срабатывания техники удалось добиться за счёт объединения в рамках одной системы устройств, работающих на различных принципах.

Кустарев подчеркнул, что заложенный в программный комплекс искусственный интеллект позволяет "Ступору" работать без оператора. В то же врем информация о событиях может выгружаться на смартфон.

"Кроме того, имеется возможность интегрировать в нашу систему средства обнаружения и противодействия других производителей", — заявил специалист.

Собеседник информагентства отметил, что на сегодняшний день применение подобных систем является особенно актуальным, так как в реалиях спецоперации противник пытается нанести ущерб объектам в центральной части России.