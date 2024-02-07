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7 февраля, 12:42

В Чечне разработали рой дронов-сапёров

Разработчики из ГГНТУ в Чечне создали рой дронов для разминирования местности

Разработчики Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) имени академика М.Д. Миллионщикова изготовили рой дронов для нахождения мин и построения карты местности при помощи металлодетектора. Десять беспилотников способны просканировать большую территорию за короткое время, заявили в пресс-службе "Платформы НТИ", представляющей бизнес-акселераторы отечественных университетов.

"Поскольку разминирование территорий предполагает полёт на низких высотах, дроны будут оснащены оптическими системами обнаружения и обхода препятствий. Карты минных полей будут создаваться автоматически в режиме реального времени", — отметил инженер проекта Ислам Саламов в беседе с "Газетой.ru".

Он уточнил, что при управлении используется гибридная система позиционирования — она сочетает в себе спутниковую и локальную. Благодаря этому беспилотники в полёте обмениваются информацией о препятствиях и корректируют движение. В результате дроны оперативно обрабатывают местность, отправляя координаты обнаруженных объектов на сервер.

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Ранее Life.ru писал, что российские инженеры создали дрон-конвертоплан "Ловкий". Это самый быстрый беспилотник в зоне проведения специальной военной операции (СВО), способный развивать скорость до 200 километров в час.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Осипов
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