В Чечне разработали рой дронов-сапёров

Разработчики Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) имени академика М.Д. Миллионщикова изготовили рой дронов для нахождения мин и построения карты местности при помощи металлодетектора. Десять беспилотников способны просканировать большую территорию за короткое время, заявили в пресс-службе "Платформы НТИ", представляющей бизнес-акселераторы отечественных университетов.

"Поскольку разминирование территорий предполагает полёт на низких высотах, дроны будут оснащены оптическими системами обнаружения и обхода препятствий. Карты минных полей будут создаваться автоматически в режиме реального времени", — отметил инженер проекта Ислам Саламов в беседе с "Газетой.ru".

Он уточнил, что при управлении используется гибридная система позиционирования — она сочетает в себе спутниковую и локальную. Благодаря этому беспилотники в полёте обмениваются информацией о препятствиях и корректируют движение. В результате дроны оперативно обрабатывают местность, отправляя координаты обнаруженных объектов на сервер.