Минобороны РФ подтвердило уничтожение очередного танка Abrams
Российские военные в ходе СВО уничтожили второй танк Abrams американского производства. Об этом сообщили журналистам на брифинге в понедельник в Минобороны РФ.
"Противник потерял более 490 военнослужащих и два танка, в том числе Abrams производства США", — говорится в сводке событий, зафиксированных на Авдеевском направлении.
Напомним, что об уничтожении первого Abrams Минобороны сообщило 27 февраля. Подбили машину бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады, а актёр Иван Охлобыстин пообещал премию в десять миллионов рублей военнослужащим, уничтожившим машину. А на днях стало известно, что российский "Упырь" уничтожил ещё один Abrams в зоне СВО. Чуть больше чем через сутки также был подбит беспилотником третий Abrams. Но на этот раз экипаж сориентировался и успел уйти своим ходом.
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