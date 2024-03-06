"Устали от войны": В СНБО признали бедственное положение ВСУ на фронте

Для Вооружённых сил Незалежной сложилась крайне тяжёлая ситуация в зоне боевых действий, а украинское общество устало от конфликта. Такое признание сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

"Ситуация на фронте трудная, но на войне нет статики, всё развивается в стремительной динамике. Можно сделать шаг назад, но потом мы сделаем два шага вперёд. <...> Украинское общество, конечно, устало от войны, но, выбирая между усталостью и рабством, мы всегда будем выбирать свободу, за которую будем бороться столько, сколько потребуется", — написал Данилов в социальной сети X.

По его мнению, сложности ВСУ в первую очередь связаны со снарядным голодом, трудностями с набором нового личного состава и ракетными ударами России. При этом секретарь уверен, что Незалежной удастся найти решения этих проблем, а Запад в скором времени перестроится, изменит стратегию и "разберётся" с экономикой Российской Федерации.