"Устали от войны": В СНБО признали бедственное положение ВСУ на фронте
Секретарь СНБО Данилов: У ВСУ тяжёлая ситуация, а народ устал от конфликта
Для Вооружённых сил Незалежной сложилась крайне тяжёлая ситуация в зоне боевых действий, а украинское общество устало от конфликта. Такое признание сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
"Ситуация на фронте трудная, но на войне нет статики, всё развивается в стремительной динамике. Можно сделать шаг назад, но потом мы сделаем два шага вперёд. <...> Украинское общество, конечно, устало от войны, но, выбирая между усталостью и рабством, мы всегда будем выбирать свободу, за которую будем бороться столько, сколько потребуется", — написал Данилов в социальной сети X.
По его мнению, сложности ВСУ в первую очередь связаны со снарядным голодом, трудностями с набором нового личного состава и ракетными ударами России. При этом секретарь уверен, что Незалежной удастся найти решения этих проблем, а Запад в скором времени перестроится, изменит стратегию и "разберётся" с экономикой Российской Федерации.
Впрочем, западные обозреватели с Даниловым не вполне согласны. Ранее Life.ru рассказывал о том, что в американской прессе не видят для Украины возможности превзойти Россию по количеству планирующих бомб даже при поддержке стран Запада. И это на фоне тотального превосходства РФ в небе.
X / Алексей Данилов