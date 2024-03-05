Запад не поможет: В США указали на уязвимость Украины перед Россией
Forbes: ВСУ не превзойти ВС РФ по количеству сбрасываемых планирующих бомб
Киевскому режиму никогда не превзойти Россию по количеству сбрасываемых планируемых авиабомб. Как убеждён обозреватель Forbes Дэвид Экс, даже так называемые западные союзники Незалежной не в силах исправить эту ситуацию.
"Украинцы даже близко не сбрасывают достаточного количества планирующих авиабомб", — говорится в материале.
В то же время он подчеркнул, что у российских военных огромное преимущество в воздухе. По его словам, ВС РФ смогут расходовать больше снарядов, чем украинские войска, несмотря на поддержку Киева со стороны Запада.
Ранее Life.ru писал, что российские военные эффективно уничтожают позиции ВСУ тяжёлыми снарядами ФАБ-500. По этому поводу некоторые зарубежные журналисты сообщали, что господство в воздухе и удачные наступления в наземных битвах являются залогом успеха ВС РФ.
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