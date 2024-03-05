Киевскому режиму никогда не превзойти Россию по количеству сбрасываемых планируемых авиабомб. Как убеждён обозреватель Forbes Дэвид Экс, даже так называемые западные союзники Незалежной не в силах исправить эту ситуацию.

"Украинцы даже близко не сбрасывают достаточного количества планирующих авиабомб", — говорится в материале.

В то же время он подчеркнул, что у российских военных огромное преимущество в воздухе. По его словам, ВС РФ смогут расходовать больше снарядов, чем украинские войска, несмотря на поддержку Киева со стороны Запада.