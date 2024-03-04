Орбан: Запад не сможет выиграть войну против России на Украине

Запад не сможет выиграть войну против России на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Уже совершенно очевидно, что эта война не будет выиграна Западом против России", — сказал он.

Однако и наша страна, считает глава правительства, не сможет одержать победу. По мнению политика, у этой тупиковой ситуации есть лишь одно решение — переговоры о мире. Причём чем скорее они начнутся, тем "для всех будет лучше", так как ситуация на поле боя развивается в пользу Москвы.

По словам Орбана, большинство стран Западной Европы, к сожалению, считают, что время в конфликте — на стороне Запада и позднее удастся добиться более выгодных переговорных позиций. Однако Венгрия считает иначе.