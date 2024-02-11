Орбан назвал роль для Украины, которая устроит Россию и Запад
Орбан считает наилучшим вариантом для Украины роль буфера между РФ и Западом
Украина должна стать буферной территорией между Россией и Западом, или она потеряет государственность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем.
"Нравится нам это или нет, нравится это украинцам или нет, но Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для неё было бы создание буферной зоны между Россией и Западом", — сказал Орбан, которого цитирует газета Die Presse.
По его мнению, в обмен на это Незалежная должна получить гарантии безопасности. Орбан заключил, что если Украина будет не согласна с таким раскладом, то она вовсе потеряет свою государственность.
К слову, европейские дела Венгрии протекают не очень хорошо во многом из-за "непопулярной" позиции по Украине. Так, Будапешт отказывается поставлять оружие ВСУ. По этой причине страна подвергается нападкам со стороны евроатлантического сообщества. Кроме того, Евросоюз угрожает Венгрии нанесением серьёзного удара по её экономике.
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