Регион

Уведомления отключены

Новости
ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

В России начал работу сайт кадровой программы для бойцов СВО "Время героев"

"Лицо полностью в пуху": Лавров оценил слитый разговор немецких военных про Крымский мост

ОАЭ и Нидерланды "делят" Промеса, который имеет проблемы с законом в обеих странах

Молодёжная сборная России по футболу сыграет с действующим чемпионом мира

Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы в 2024 году

В Госдуме ещё раз зареклись запрещать VPN

Дрон ВСУ убил трёх человек в автомобиле в Херсонской области

ФСБ начала проверку лишённого лицензии "Киви банка"

В Москве похоронили Алексея Навального*

СК закрыл уголовное дело об отмывании 130 млн против блогерши Лерчек и её мужа

Орбан предупредил ЕС о "сложном положении" из-за затягивания конфликта на Украине

Орбан: Время в украинском конфликте на стороне России

1 марта, 16:11
Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Затягивание украинского конфликта играет на руку России, поэтому Европа оказалась в сложном положении, так как поддерживает Киев. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на Антальском дипломатическом форуме.

"Мы, европейцы, оказались сейчас в сложном положении. <…> Я считаю, что время не на стороне Украины. Время на стороне России, поэтому военные действия необходимо немедленно остановить", — указал венгерский политик.

По словам Орбана, Евросоюз относится к украинскому противостоянию как к своему, а значит, рискует пойти на дно вместе с киевскими властями в случае их поражения.

Орбан назвал роль для Украины, которая устроит Россию и Запад
Орбан назвал роль для Украины, которая устроит Россию и Запад

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков успокоил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заверив, что Москва не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Так он отреагировал на слова венгерского лидера о том, что страна не хотела бы иметь общую границу с Россией, как во времена СССР.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!