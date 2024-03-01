Орбан предупредил ЕС о "сложном положении" из-за затягивания конфликта на Украине Орбан: Время в украинском конфликте на стороне России 1 марта, 16:11 Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Затягивание украинского конфликта играет на руку России, поэтому Европа оказалась в сложном положении, так как поддерживает Киев. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на Антальском дипломатическом форуме.

"Мы, европейцы, оказались сейчас в сложном положении. <…> Я считаю, что время не на стороне Украины. Время на стороне России, поэтому военные действия необходимо немедленно остановить", — указал венгерский политик.

По словам Орбана, Евросоюз относится к украинскому противостоянию как к своему, а значит, рискует пойти на дно вместе с киевскими властями в случае их поражения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков успокоил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заверив, что Москва не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Так он отреагировал на слова венгерского лидера о том, что страна не хотела бы иметь общую границу с Россией, как во времена СССР.

Авторы Татьяна Миссуми