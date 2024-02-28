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28 февраля, 09:26

В Кремле успокоили премьера Венгрии, испугавшегося общей границы с Россией

Песков заверил, что опасения Орбана об общей границе с Россией беспочвенны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков успокоил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заверив, что Москва не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Так он отреагировал на слова венгерского лидера о том, что страна не хотела бы иметь общую границу с Россией, как во времена СССР.

"Мы далеко не во всём сходимся с господином Орбаном, Россия не представляет никакой опасности, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в ЕС, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать анти-Россией, поэтому опасения на этот счёт беспочвенны", — подчеркнул представитель Кремля.

А ранее в офисе премьера Венгрии рассказали о неформальных методах, которые использует Брюссель для устрашения несговорчивого Будапешта. Стране буквально угрожали ударом по экономике, если её позиция по поддержке Украины не изменится.

Венграм на Украине начали приходить угрозы и требования покинуть страну
Венграм на Украине начали приходить угрозы и требования покинуть страну
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Андрей Бражников
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