В Кремле успокоили премьера Венгрии, испугавшегося общей границы с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков успокоил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заверив, что Москва не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Так он отреагировал на слова венгерского лидера о том, что страна не хотела бы иметь общую границу с Россией, как во времена СССР.

"Мы далеко не во всём сходимся с господином Орбаном, Россия не представляет никакой опасности, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в ЕС, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать анти-Россией, поэтому опасения на этот счёт беспочвенны", — подчеркнул представитель Кремля.