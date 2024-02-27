Регион

Уведомления отключены

26 февраля, 23:14

Венграм на Украине начали приходить угрозы и требования покинуть страну

ТСН: На Украине венграм рассылают угрозы с требованиями покинуть страну

Скандальная новость поступила из Закарпатской области Украины. Как передаёт телеканал ТСН в своём телеграм-канале, проживающим там украинским гражданам венгерского происхождения начали поступать сообщения с угрозами.

"Текст содержит угрозы именно в адрес венгров с призывами убираться с Украины", — говорится в посте.

Стоит отметить, что в своих угрозах неизвестные используют националистические лозунги, среди которых — призывы физической расправы с венграми (их в сообщениях называют "мадьярами"). Предполагается, что целью подобного является разжигание межэтнической розни. Телеканал подчёркивает, что сообщения поступают с телефонных номеров, зарегистрированных за пределами Украины. В частности, злоумышленники пользуются услугами мобильных операторов Казахстана, Киргизии, а также Боснии и Герцеговины.

В Венгрии обвинили Украину в несоблюдении итогов референдума по Закарпатью
В Венгрии обвинили Украину в несоблюдении итогов референдума по Закарпатью

Недавно Life.ru писал о том, что в Венгрии задумываются над возвращением Закарпатской области Украины в свою страну. Так, ультраправый политик Ласло Тороцкаи в конце января заявил, что Закарпатье после поражения Незалежной в конфликте с Россией должно вернуться под власть Будапешта.

Обложка ©

pixabay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Украина
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров