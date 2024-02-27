Венграм на Украине начали приходить угрозы и требования покинуть страну
ТСН: На Украине венграм рассылают угрозы с требованиями покинуть страну
Скандальная новость поступила из Закарпатской области Украины. Как передаёт телеканал ТСН в своём телеграм-канале, проживающим там украинским гражданам венгерского происхождения начали поступать сообщения с угрозами.
"Текст содержит угрозы именно в адрес венгров с призывами убираться с Украины", — говорится в посте.
Стоит отметить, что в своих угрозах неизвестные используют националистические лозунги, среди которых — призывы физической расправы с венграми (их в сообщениях называют "мадьярами"). Предполагается, что целью подобного является разжигание межэтнической розни. Телеканал подчёркивает, что сообщения поступают с телефонных номеров, зарегистрированных за пределами Украины. В частности, злоумышленники пользуются услугами мобильных операторов Казахстана, Киргизии, а также Боснии и Герцеговины.
Недавно Life.ru писал о том, что в Венгрии задумываются над возвращением Закарпатской области Украины в свою страну. Так, ультраправый политик Ласло Тороцкаи в конце января заявил, что Закарпатье после поражения Незалежной в конфликте с Россией должно вернуться под власть Будапешта.
pixabay