Венграм на Украине начали приходить угрозы и требования покинуть страну

Скандальная новость поступила из Закарпатской области Украины. Как передаёт телеканал ТСН в своём телеграм-канале, проживающим там украинским гражданам венгерского происхождения начали поступать сообщения с угрозами.

"Текст содержит угрозы именно в адрес венгров с призывами убираться с Украины", — говорится в посте.

Стоит отметить, что в своих угрозах неизвестные используют националистические лозунги, среди которых — призывы физической расправы с венграми (их в сообщениях называют "мадьярами"). Предполагается, что целью подобного является разжигание межэтнической розни. Телеканал подчёркивает, что сообщения поступают с телефонных номеров, зарегистрированных за пределами Украины. В частности, злоумышленники пользуются услугами мобильных операторов Казахстана, Киргизии, а также Боснии и Герцеговины.