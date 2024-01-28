В Венгрии обвинили Украину в несоблюдении итогов референдума по Закарпатью
Политик Тороцкаи: Претензии на Закарпатье высказала лишь одна партия Венгрии
Только одна венгерская партия высказала претензии Киеву из-за Закарпатья, речь идёт о крайне правой организации "Наша Родина". Об этом заявил её лидер Ласло Тороцкаи.
"На данный момент претензии на Закарпатье высказала только "Наша Родина", ни одна другая парламентская партия такого не заявляла", — приводит его слова РИА "Новости".
Политик напомнил, что в соответствии с украинским референдумом, прошедшим в 1991 году, Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав. По его словам, руководство Незалежной не выполняет обязательства и действует нелегитимно. Если Украина потеряет свою государственность и страна разделится, то данный регион как автономия мог бы воссоединиться с Венгрией мирным путём, убеждён Тороцкаи.
Напомним, Закарпатье входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов при Первой мировой войне территория отошла к Чехословакии. С 1939 года часть региона принадлежала Венгрии, но после разгрома гитлеровской Германии в Москве было подписано соглашение о присоединении Закарпатья к Украинской ССР.
В ноябре 2022 года Тороцкаи в соцсетях поздравил Польшу с Днём независимости и намекнул властям этой страны на раздел Украины. Свой пост политик сопроводил фото, на котором запечатлены пожимающие руки пограничники на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией Закарпатской Украины. Накануне он заявил, что Венгрия будет претендовать на Закарпатье после краха ВСУ.
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