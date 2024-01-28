В Венгрии обвинили Украину в несоблюдении итогов референдума по Закарпатью

Только одна венгерская партия высказала претензии Киеву из-за Закарпатья, речь идёт о крайне правой организации "Наша Родина". Об этом заявил её лидер Ласло Тороцкаи.

"На данный момент претензии на Закарпатье высказала только "Наша Родина", ни одна другая парламентская партия такого не заявляла", — приводит его слова РИА "Новости".

Политик напомнил, что в соответствии с украинским референдумом, прошедшим в 1991 году, Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав. По его словам, руководство Незалежной не выполняет обязательства и действует нелегитимно. Если Украина потеряет свою государственность и страна разделится, то данный регион как автономия мог бы воссоединиться с Венгрией мирным путём, убеждён Тороцкаи.