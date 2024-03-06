ВС РФ уничтожили склады с украинскими безэкипажными катерами в портовом районе Одессы
Минобороны: Российские военные ударили по ангару в портовом районе Одессы
Вооружённые силы России ударили по ангару в Одессе, в котором готовили украинские беспилотные катера. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации.
"В 11:40 мск Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что во время взрыва в порту Владимир Зеленский мог находиться в Одессе. Позже греческие издания писали, что Россия якобы ударила по кортежу украинского политика незадолго до его встречи с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом.
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