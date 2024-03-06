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6 марта, 16:41

ВС РФ уничтожили склады с украинскими безэкипажными катерами в портовом районе Одессы

Минобороны: Российские военные ударили по ангару в портовом районе Одессы

Вооружённые силы России ударили по ангару в Одессе, в котором готовили украинские беспилотные катера. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации.

"В 11:40 мск Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что во время взрыва в порту Владимир Зеленский мог находиться в Одессе. Позже греческие издания писали, что Россия якобы ударила по кортежу украинского политика незадолго до его встречи с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом.

Обложка ©

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Александра Мышляева
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