ВС РФ уничтожили склады с украинскими безэкипажными катерами в портовом районе Одессы

Вооружённые силы России ударили по ангару в Одессе, в котором готовили украинские беспилотные катера. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации.

"В 11:40 мск Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины", — говорится в сообщении ведомства.