За минувшую неделю ВСУ потеряли более 1970 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают бойцы Южной группировки войск ВС России, за этот период они отбили восемь контратак и нанесли поражение ряду подразделений противника.

"Подразделения <...> заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 33-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили восемь контратак противника в районах населённых пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Победы Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.

Также противник лишился 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, двух боевых машин РСЗО "Град", боевой машины ЗРК "Стрела-10" и 10 полевых складов боеприпасов.

А на Южно-Донецком направлении недельные потери ВСУ были лишь немногим меньше — до 1620 военнослужащих. На данном участке фронта работают подразделения группировки войск ВС РФ "Восток", они улучшили положение по переднему краю и отразили три контратаки 72-й механизированной бригады в районе пункта Водяного Донецкой Народной Республики. Помимо личного состава, противник лишился шести танков, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, семи орудий полевой артиллерии, боевой машины РСЗО "Град", двух боевых машин ЗРК "Стрела-10" и британской боевой машины ЗРК Stormer.