34 удара: ВС России разгромили объекты ВСУ высокоточным оружием

ВС России за минувшие семь дней нанесли 34 групповых удара, в том числе высокоточным оружием по базам топлива, арсеналам и пунктам дислокации ВСУ и иностранных наёмников, а также местам сбора безэкипажных катеров. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.