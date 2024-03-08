34 удара: ВС России разгромили объекты ВСУ высокоточным оружием
Минобороны: ВС России за неделю нанесли 34 групповых удара по объектам ВСУ
ВС России за минувшие семь дней нанесли 34 групповых удара, в том числе высокоточным оружием по базам топлива, арсеналам и пунктам дислокации ВСУ и иностранных наёмников, а также местам сбора безэкипажных катеров. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
"Поражены объекты, где осуществлялась сборка и подготовка для боевого применения безэкипажных катеров, арсеналы, базы топлива для военной техники, пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников", — указали в ведомстве.
ТАСС / Пресс-служба ПАО "ОАК"