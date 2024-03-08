Регион

Уведомления отключены

8 марта, 11:48

34 удара: ВС России разгромили объекты ВСУ высокоточным оружием

Минобороны: ВС России за неделю нанесли 34 групповых удара по объектам ВСУ

ВС России за минувшие семь дней нанесли 34 групповых удара, в том числе высокоточным оружием по базам топлива, арсеналам и пунктам дислокации ВСУ и иностранных наёмников, а также местам сбора безэкипажных катеров. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

"Поражены объекты, где осуществлялась сборка и подготовка для боевого применения безэкипажных катеров, арсеналы, базы топлива для военной техники, пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников", — указали в ведомстве.

Минобороны: За неделю в российский плен сдались 24 украинских военнослужащих
Минобороны: За неделю в российский плен сдались 24 украинских военнослужащих

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили склады с украинскими безэкипажными катерами в портовом районе Одессы. Также силы противовоздушной обороны за сутки сбили 123 дрона, шесть снарядов HIMARS и авиабомбу AASM Hammer.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба ПАО "ОАК"

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров