Минобороны: За неделю в российский плен сдались 24 украинских военнослужащих

За минувшую неделю в российский плен сдались 24 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Конкретные участки фронта, на которых солдаты противника сложили оружие, не уточняются.

"В течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих", — рассказали в ведомстве.