Минобороны: За неделю в российский плен сдались 24 украинских военнослужащих
За минувшую неделю в российский плен сдались 24 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Конкретные участки фронта, на которых солдаты противника сложили оружие, не уточняются.
"В течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих", — рассказали в ведомстве.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении склада с безэкипажными катерами ВСУ в Одессе. Удар был нанесён высокоточным оружием.
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