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8 марта, 11:43

Минобороны: За неделю в российский плен сдались 24 украинских военнослужащих

За минувшую неделю в российский плен сдались 24 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Конкретные участки фронта, на которых солдаты противника сложили оружие, не уточняются.

"В течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих", — рассказали в ведомстве.

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Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении склада с безэкипажными катерами ВСУ в Одессе. Удар был нанесён высокоточным оружием.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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