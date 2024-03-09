В зоне СВО уничтожен украинский ЗРК С-300
Минобороны: ВС России уничтожили ЗРК С-300 ВСУ в районе Покровска в ДНР
Российские военные уничтожили в ДНР зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населённого пункта Покровск Донецкой Народной Республики", — отметили в оборонном ведомстве.
Также ВС РФ уничтожили склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад украинских войск.
Ранее Life.ru сообщал, что российские силы отбили восемь контратак ВСУ под Авдеевкой. Противник потерял до 400 военных.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ