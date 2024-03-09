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9 марта, 10:28

В зоне СВО уничтожен украинский ЗРК С-300

Минобороны: ВС России уничтожили ЗРК С-300 ВСУ в районе Покровска в ДНР

Российские военные уничтожили в ДНР зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населённого пункта Покровск Донецкой Народной Республики", — отметили в оборонном ведомстве.

Также ВС РФ уничтожили склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад украинских войск.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские силы отбили восемь контратак ВСУ под Авдеевкой. Противник потерял до 400 военных.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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