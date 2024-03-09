Украина лишится ещё больше территорий после освобождения ВС РФ Авдеевки, заявили на Западе

Продвижение ВС РФ после освобождения Авдеевки может грозить Украине потерей новых территорий, предупреждает Business Insider. Автор указывает: российские бойцы не снизили темп наступления и уже заняли несколько населённых пунктов. В то же время Киев явно не обладает достаточными ресурсами для обороны.

"Украина всё ещё может потерять многое, поскольку российские военные продолжают идти дальше после взятия под контроль Авдеевки... Ресурсы Украины стремительно иссякают, и если она не сможет вовремя добыть необходимое оборудование и выстроить мощную оборону, то русские через неё легко прорвутся", — говорится в материале.