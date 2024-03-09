Российские силы отбили восемь контратак ВСУ под Авдеевкой

За прошедшие сутки группировка "Центр" Армии РФ, действующей на Авдеевском направлении, отразила восемь контратак ВСУ, в результате чего противник потерял до 400 солдат. Об этом РИА "Новости" рассказал глава пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В течение суток подразделениями группировки отражено восемь контратак 23-й и 47-й механизированных бригад в районах [населённых пунктов] Новобахмутовка, Семёновка, Бердычи, 78-го десантно-штурмового полка в районе [населённых пунктов] Орловка, Тоненькое, 59-й мотопехотной и 24-й механизированной бригад ВСУ в районе [населённых пунктов] Водяное, Первомайское, Дзержинское", — сообщил Савчук.

На протяжении последних суток были нанесены удары по 350 целям, включая пункты управления, 13 опорных пунктов и свыше 80 позиций полевой артиллерии. Вместе с тем тяжёлые огнемётные системы ликвидировали пять опорных пунктов ВСУ.

Также были уничтожены три боевые бронированные машины, восемь авто, пункт управления беспилотниками, 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122-миллиметровая самоходная артустановка "Гвоздика" и гаубица Д-30, а также 120-миллиметровый миномёт.