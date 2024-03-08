Недельные потери ВСУ на одном из участков фронта составили более 2860 бойцов

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении за неделю (в период с 2 по 8 марта) составили более 2860 военных. Также противник лишился семи танков, включая два Abrams, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2860 военнослужащих, семь танков, в том числе два Abrams производства США", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также ВСУ за неделю лишились 34 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, американской установки РСЗО HIMARS и боевой машины ЗРК "Стрела-10", добавили в министерстве.