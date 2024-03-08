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8 марта, 11:56

Недельные потери ВСУ на одном из участков фронта составили более 2860 бойцов

МО РФ: За неделю ВСУ потеряли свыше 2860 бойцов на Авдеевском направлении

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении за неделю (в период с 2 по 8 марта) составили более 2860 военных. Также противник лишился семи танков, включая два Abrams, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2860 военнослужащих, семь танков, в том числе два Abrams производства США", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также ВСУ за неделю лишились 34 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, американской установки РСЗО HIMARS и боевой машины ЗРК "Стрела-10", добавили в министерстве.

Под Авдеевкой уничтожены самые дефицитные образцы натовской техники
Под Авдеевкой уничтожены самые дефицитные образцы натовской техники

Ранее стало известно, что за минувшую неделю в российский плен сдались 24 бойца ВСУ. Конкретные участки фронта, на которых солдаты противника сложили оружие, не уточняются.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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