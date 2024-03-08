На Авдеевском направлении российские войска продолжают ликвидировать самые дефицитные образцы вооружения НАТО, которые были поставлены Киеву. В частности, за последние неполные две недели нашим бойцам удалось уничтожить три американских танка M1A1 Abrams, не задействованных украинской армией в боевых действиях.

Помимо известных случаев с "Абрамсами" стоит отметить успешное поражение шведской САУ Archer. Всего ВСУ было передано восемь таких установок. Кроме того, российские военные уничтожили машину разминирования M1150 Assault Breacher, что стало дополнительным ударом по силам противника. Также была ликвидирована американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. До 5 марта в открытых источниках не появлялось видео с горящим HIMARS. Для уничтожения данной техники ВС РФ использовали оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" или РСЗО "Торнадо-С".