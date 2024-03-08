Под Авдеевкой уничтожены самые дефицитные образцы натовской техники
РИА "Новости": ВС России уничтожили дефицитные образцы техники НАТО в зоне СВО
Американский танк M1A2 Abrams. Обложка © TACC / ABACA
На Авдеевском направлении российские войска продолжают ликвидировать самые дефицитные образцы вооружения НАТО, которые были поставлены Киеву. В частности, за последние неполные две недели нашим бойцам удалось уничтожить три американских танка M1A1 Abrams, не задействованных украинской армией в боевых действиях.
Как сообщает РИА "Новости", потеря первого "Абрамса" зафиксирована 26 февраля под Бердычами, когда бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады эффективно вывели из строя танк с помощью FPV-дрона. Следующие два танка были уничтожены в районе того же посёлка в начале марта, а также в другом районе спустя несколько дней.
Помимо известных случаев с "Абрамсами" стоит отметить успешное поражение шведской САУ Archer. Всего ВСУ было передано восемь таких установок. Кроме того, российские военные уничтожили машину разминирования M1150 Assault Breacher, что стало дополнительным ударом по силам противника. Также была ликвидирована американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. До 5 марта в открытых источниках не появлялось видео с горящим HIMARS. Для уничтожения данной техники ВС РФ использовали оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" или РСЗО "Торнадо-С".
Ранее Life.ru рассказывал, что экипажи российских Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ под Авдеевкой. При атаке использовались неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, позволяющим наносить точные удары с безопасного расстояния.