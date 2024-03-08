Регион

Уведомления отключены

8 марта, 06:13

Уничтожившему колонну ВСУ военнослужащему из Тувы присвоено звание Героя РФ

Старшему лейтенанту из Тувы Чалыму Чулдум-оолу присвоено звание Героя России. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг. Военнослужащий уничтожил в зоне СВО колонну украинских войск.

"У Тувы ещё один герой! Старший лейтенант Чалым Сюндюпович Чулдум-оол из 55-й гвардейской бригады. Спасибо Верховному главнокомандующему за решение!" — написал Ховалыг в телеграм-канале.

Как уточняется, Чулдум-оол одним из первых обнаружил колонну из пяти автомобилей ВСУ, выстрелами из гранатомёта уничтожил две машины. В последующем бою офицер грамотно организовал действия своих подчинённых и разбил отряд противника, лично из стрелкового оружия уничтожил около десяти украинских бойцов.

В Минобороны сообщили о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ
В Минобороны сообщили о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ

А ранее военнослужащий из Бурятии, Герой России Иван Калашников с позывным Большой, который летом со своими товарищами обратил в бегство целую группу украинских солдат, рассказал подробности того боя. По словам военного, все его земляки из подразделения были настроены решительно, никто не бежал и не пытался отмазаться.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Иван Косицын
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Тыва, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров