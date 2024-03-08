Уничтожившему колонну ВСУ военнослужащему из Тувы присвоено звание Героя РФ

Старшему лейтенанту из Тувы Чалыму Чулдум-оолу присвоено звание Героя России. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг. Военнослужащий уничтожил в зоне СВО колонну украинских войск.

"У Тувы ещё один герой! Старший лейтенант Чалым Сюндюпович Чулдум-оол из 55-й гвардейской бригады. Спасибо Верховному главнокомандующему за решение!" — написал Ховалыг в телеграм-канале.

Как уточняется, Чулдум-оол одним из первых обнаружил колонну из пяти автомобилей ВСУ, выстрелами из гранатомёта уничтожил две машины. В последующем бою офицер грамотно организовал действия своих подчинённых и разбил отряд противника, лично из стрелкового оружия уничтожил около десяти украинских бойцов.