Герой РФ из Бурятии рассказал, как с сослуживцами обратил в бегство бронегруппу ВСУ у Урожайного
Минобороны: Герой России из Бурятии обратил в бегство 12 украинских штурмовиков
Военнослужащий из Бурятии, Герой России Иван Калашников с позывным Большой, летом со своими товарищами обративший в бегство целую группу украинских солдат, рассказал подробности того боя. Соответствующее видео публикует Минобороны РФ.
Командир российских бойцов, летом обративший в бегство бронегруппу ВСУ, рассказал о бое. Видео © Telegram / Минобороны России
По словам Калашникова, все его земляки из подразделения были настроены решительно, никто не бежал и не пытался отмазаться. В тот день, вспоминает военный, наша разведка увидела боевую машину, которая высадила пехоту противника.
"Они двигались в нашу сторону. Наблюдать мы за ними не могли, как они там подходят, потому что обстрелы были, артиллерия прямо нормально там работала. Пришлось выйти прямо в открытую, чтобы не дать им высунуться, гранатами их закидывали. Отстояли, у противника не получилось, [он] начал отступать", — рассказал Калашников.
В новом году он пожелал товарищам боевого духа, стойкости и вернуться домой к семьям живыми, здоровыми. К слову, помимо звезды Героя России Большого наградили медалью "За отвагу" и званием младшего лейтенанта.
Напомним, в конце сентября 2023 года Минобороны России опубликовало фрагмент августовского боя под Урожайным Донецкой Народной Республики, на котором пятеро наших бойцов ввергают в бегство 12 украинских штурмовиков. Противник дважды пытался взять опорный пункт, но потерпел неудачу. Двое из подразделения были ранены, но никто из них не отступил. Министр обороны Сергей Шойгу представил Ивана Калашникова к званию Героя России, о подвиге военнослужащих глава ведомства доложил лично президенту Владимиру Путину. Сам Большой был мобилизован, он жил в небольшом бурятском селе. Лайф также писал, что героев принял в Кремле президент РФ Владимир Путин.
Telegram / Минобороны России