Герой РФ из Бурятии рассказал, как с сослуживцами обратил в бегство бронегруппу ВСУ у Урожайного

Военнослужащий из Бурятии, Герой России Иван Калашников с позывным Большой, летом со своими товарищами обративший в бегство целую группу украинских солдат, рассказал подробности того боя. Соответствующее видео публикует Минобороны РФ.

Командир российских бойцов, летом обративший в бегство бронегруппу ВСУ, рассказал о бое. Видео © Telegram / Минобороны России

По словам Калашникова, все его земляки из подразделения были настроены решительно, никто не бежал и не пытался отмазаться. В тот день, вспоминает военный, наша разведка увидела боевую машину, которая высадила пехоту противника.

"Они двигались в нашу сторону. Наблюдать мы за ними не могли, как они там подходят, потому что обстрелы были, артиллерия прямо нормально там работала. Пришлось выйти прямо в открытую, чтобы не дать им высунуться, гранатами их закидывали. Отстояли, у противника не получилось, [он] начал отступать", — рассказал Калашников.