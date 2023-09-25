ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября 2023, 13:31
6718

Стало известно о командире бойцов, впятером одолевших бронегруппу ВСУ у Урожайного

Замкомвзвода Калашников, отразивший атаку ВСУ, был мобилизован из Бурятии

Заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным Большой, который с четырьмя сослуживцами героически отбил атаку ВСУ возле Урожайного в ДНР, оказался родом из небольшого села в Бурятии. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов.

"Наш земляк Иван Калашников, позывной Большой, представлен к званию Героя Российской Федерации! Иван из села Новый Заган Мухоршибирского района, был мобилизован и сейчас служит в 37-й мотострелковой бригаде в должности замкомандира взвода", — написал политик в телеграм-канале.

К слову, в селе Большого во время Гражданской войны действовал партизанский отряд под командованием Андрона Иванова.

Кадыров показал участь солдат ВСУ под Клещеевкой в ролике с цитатами из "Операции "Ы"
Кадыров показал участь солдат ВСУ под Клещеевкой в ролике с цитатами из "Операции "Ы"

Напомним, Минобороны показало видео боя под Урожайным в ДНР. Пятеро российских военнослужащих отбили атаку 12 украинских штурмовиков. Противник дважды пытался взять опорный пункт, но потерпел неудачу. Двое из подразделения были ранены, но никто не отступил. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой. О подвиге военных министр лично доложил президенту РФ Владимиру Путину.

BannerImage

ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar