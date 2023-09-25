Заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным Большой, который с четырьмя сослуживцами героически отбил атаку ВСУ возле Урожайного в ДНР, оказался родом из небольшого села в Бурятии. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов.

"Наш земляк Иван Калашников, позывной Большой, представлен к званию Героя Российской Федерации! Иван из села Новый Заган Мухоршибирского района, был мобилизован и сейчас служит в 37-й мотострелковой бригаде в должности замкомандира взвода", — написал политик в телеграм-канале.