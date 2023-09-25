Стало известно о командире бойцов, впятером одолевших бронегруппу ВСУ у Урожайного
Замкомвзвода Калашников, отразивший атаку ВСУ, был мобилизован из Бурятии
Заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным Большой, который с четырьмя сослуживцами героически отбил атаку ВСУ возле Урожайного в ДНР, оказался родом из небольшого села в Бурятии. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов.
"Наш земляк Иван Калашников, позывной Большой, представлен к званию Героя Российской Федерации! Иван из села Новый Заган Мухоршибирского района, был мобилизован и сейчас служит в 37-й мотострелковой бригаде в должности замкомандира взвода", — написал политик в телеграм-канале.
К слову, в селе Большого во время Гражданской войны действовал партизанский отряд под командованием Андрона Иванова.
Напомним, Минобороны показало видео боя под Урожайным в ДНР. Пятеро российских военнослужащих отбили атаку 12 украинских штурмовиков. Противник дважды пытался взять опорный пункт, но потерпел неудачу. Двое из подразделения были ранены, но никто не отступил. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой. О подвиге военных министр лично доложил президенту РФ Владимиру Путину.
ТАСС / Алексей Коновалов