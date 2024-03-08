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8 марта, 04:46

Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону противника под Авдеевкой

МО: Бомбардировщики Су-34 сбросили ФАБ-500 на укрепрайон ВСУ под Авдеевкой

На Авдеевском направлении экипажами российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 был нанесён удар по укрепрайону и живой силе ВСУ. Минобороны России опубликовало видео работы наших военнослужащих.

Работа экипажа Су-34. Видео © Минобороны

"Полёт прошёл на высоте свыше двух тысяч метров, за облаками. Всё вооружение сработало штатно", — рассказал командир экипажа сверхзвукового истребителя-бомбардировщика.

В ведомстве отметили, что при атаке использовались неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, позволяющим наносить точные удары с безопасного расстояния.

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Ранее сообщалось, что ВСУ неприятно удивили США бездарной тактикой. По мнению Пентагона, Украина напрасно тратит ресурсы и теряет военнослужащих, цепляясь за каждый населённый пункт вроде Авдеевки. Вместо этого киевскому режиму стоило бы взять передышку и сконцентрировать силы для нанесения мощного контрудара, уверены в Штатах.

Обложка ©

Кадр из видео Минобороны

Лариса Сафронова
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