Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону противника под Авдеевкой

На Авдеевском направлении экипажами российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 был нанесён удар по укрепрайону и живой силе ВСУ. Минобороны России опубликовало видео работы наших военнослужащих.

Работа экипажа Су-34. Видео © Минобороны

"Полёт прошёл на высоте свыше двух тысяч метров, за облаками. Всё вооружение сработало штатно", — рассказал командир экипажа сверхзвукового истребителя-бомбардировщика.

В ведомстве отметили, что при атаке использовались неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, позволяющим наносить точные удары с безопасного расстояния.