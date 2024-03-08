Пентагон разочарован: ВСУ неприятно удивили США бездарной тактикой

Военное командование США, в том числе министр обороны Ллойд Остин, считает выбранную Киевом стратегию ведения боёв провальной. Ошибки ВСУ вынуждают Вашингтон разочаровываться, сообщила газета The New York Times.

Источники издания из числа американских чиновников подчеркнули, что Украина напрасно тратит ресурсы и теряет военнослужащих, цепляясь за каждый населённый пункт вроде Авдеевки. Вместо этого киевскому режиму стоило бы взять передышку и сконцентрировать силы для нанесения мощного контрудара, уверены в США.

"Украина защищала Авдеевку слишком долго и слишком дорогой ценой", — посетовали в NYT.