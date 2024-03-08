Пентагон разочарован: ВСУ неприятно удивили США бездарной тактикой
NYT: Пентагон разочаровался в военной стратегии Киева после сдачи Авдеевки
Военное командование США, в том числе министр обороны Ллойд Остин, считает выбранную Киевом стратегию ведения боёв провальной. Ошибки ВСУ вынуждают Вашингтон разочаровываться, сообщила газета The New York Times.
Источники издания из числа американских чиновников подчеркнули, что Украина напрасно тратит ресурсы и теряет военнослужащих, цепляясь за каждый населённый пункт вроде Авдеевки. Вместо этого киевскому режиму стоило бы взять передышку и сконцентрировать силы для нанесения мощного контрудара, уверены в США.
"Украина защищала Авдеевку слишком долго и слишком дорогой ценой", — посетовали в NYT.
Также в издании добавили, что связь между Соединёнными Штатами и киевским режимом демонстрирует признаки износа. Отношения двух государств зашли в тупик.
А тем временем Вооружённые силы Украины пригрозили ВС РФ новым наступлением в 2024 году. Впрочем, обещанный контрудар не мешает российским воинам ежесуточно уничтожать сотни боевиков.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine