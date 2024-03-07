В США нашли критические ошибки ВСУ при обороне Авдеевки

Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) допустил критические ошибки при планировании обороны важнейшего участка фронта — в районе Авдеевки. Об этом сообщило американское издание Business Insider.

"Проблемы при планировании привели к тому, что ВСУ упустили возможность вовремя возвести оборонительные линии на ключевом участке фронта", — сказано в тексте статьи.

Журналисты издания пишут, что командование ВСУ отдало приказ выстроить оборону рядом с городом только три месяца назад, из-за чего не успели наладить качественный механизм защиты. Из-за нехватки живой силы у украинской армии строительство оборонительных сооружений сильно отстаёт от плана, объяснил BI полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский.