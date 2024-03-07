В США нашли критические ошибки ВСУ при обороне Авдеевки
Business Insider: ВСУ слишком поздно приступили к выстраиванию обороны Авдеевки
Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) допустил критические ошибки при планировании обороны важнейшего участка фронта — в районе Авдеевки. Об этом сообщило американское издание Business Insider.
"Проблемы при планировании привели к тому, что ВСУ упустили возможность вовремя возвести оборонительные линии на ключевом участке фронта", — сказано в тексте статьи.
Журналисты издания пишут, что командование ВСУ отдало приказ выстроить оборону рядом с городом только три месяца назад, из-за чего не успели наладить качественный механизм защиты. Из-за нехватки живой силы у украинской армии строительство оборонительных сооружений сильно отстаёт от плана, объяснил BI полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский.
Это уже не первый удручающий комментарий из США по Авдеевке. Ранее американский журналист отметил, что после этой неудачи Украина начнёт терять ещё больше территорий. Там также обратили внимание на бегство военнослужащих ВСУ из Авдеевки без согласования. Организация отступления оставляла желать лучшего, уверены аналитики.
Министерство обороны Украины