Регион

Уведомления отключены

Новости
8 МАРТА
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

"Братская могила вместо дома": Гарнизон ВСУ обвинили в массовых убийствах в Авдеевке перед бегством

Жители Авдеевки рассказали, что ВСУ взрывали здания с людьми при отступлении

7 марта, 09:49
Жители Авдеевки рассказали об ужасах жизни при ВСУ. Видео © RT

Жители Авдеевки рассказали об ужасах жизни при ВСУ. Видео © RT

Украинские военные намеренно создали гуманитарную катастрофу в Авдеевке, а во время отступления взрывали здания прямо вместе с находившимися там людьми. Корреспондент RT побеседовал с эвакуированными горожанами и узнал об их тяжёлой жизни при ВСУ.

Жители Авдеевки рассказали об ужасах жизни при ВСУ. Видео © RT

Сегодня Алевтине 73 года. Ещё в молодости она переехала жить в Авдеевку. Женщина вспоминает, что с 2014 года Западная Украина устроила настоящую травлю русскоговорящего населения. Киевская подруга Алевтины внезапно обвинила её во всех бедах и посоветовала убраться из страны. Освобождения Авдеевки пенсионерка ждала с замиранием сердца.

"17 февраля я с лёгкостью вздохнула. Русские пришли неожиданно... Едет машина, на ней Z написано. Мы обрадовались. До этого два дня уходили украинцы, а на третий пришли русские. Очень рады были", поделилась она.

Жители рассказали, что при ВСУ приходилось прятаться по подвалам. Украина не помогала продовольствием, водой, не было света, горожане использовали буржуйки для обогрева. Бежать в Россию им не давали, бойцы ВСУ могли расстрелять каждого, кто выражал возмущение.

"Такие теракты устраивали. Взорвали АТБ, а там 16 человек погибли. Под плитами остались лежать. Братская могила. Потом бомбанули универмаг, четыре человека лежат под завалами... Они вот совершили теракт — сразу укроСМИ приезжают и говорят: "Это Россия всё сделала". Хотя России не было там", — добавила местная жительница Ирина.

Горожане готовы были умереть, лишь бы не уезжать на Украину, поэтому стойко выживали по подвалам до прихода российских солдат, вспоминает Николай. Сейчас жителей Авдеевки эвакуировали в пункты временного размещения, где потом помогут определиться с жильём.

Более 450 бойцов ВСУ полегли за сутки под Авдеевкой под натиском Армии России
Более 450 бойцов ВСУ полегли за сутки под Авдеевкой под натиском Армии России

Напомним, 17 февраля 2024 года ВС РФ освободили Авдеевку в ДНР. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские войска не позволили ВСУ закрепиться после бегства из Авдеевки и продолжили наступление. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в городе на момент освобождения проживает тысяча человек. По словам чиновника, после того, как линия фронта отодвинется, начнутся работы по восстановлению зданий, электро- и водоснабжения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!