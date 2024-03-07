"Братская могила вместо дома": Гарнизон ВСУ обвинили в массовых убийствах в Авдеевке перед бегством Жители Авдеевки рассказали, что ВСУ взрывали здания с людьми при отступлении 7 марта, 09:49 Жители Авдеевки рассказали об ужасах жизни при ВСУ. Видео © RT

Украинские военные намеренно создали гуманитарную катастрофу в Авдеевке, а во время отступления взрывали здания прямо вместе с находившимися там людьми. Корреспондент RT побеседовал с эвакуированными горожанами и узнал об их тяжёлой жизни при ВСУ.

Жители Авдеевки рассказали об ужасах жизни при ВСУ. Видео © RT

Сегодня Алевтине 73 года. Ещё в молодости она переехала жить в Авдеевку. Женщина вспоминает, что с 2014 года Западная Украина устроила настоящую травлю русскоговорящего населения. Киевская подруга Алевтины внезапно обвинила её во всех бедах и посоветовала убраться из страны. Освобождения Авдеевки пенсионерка ждала с замиранием сердца.

"17 февраля я с лёгкостью вздохнула. Русские пришли неожиданно... Едет машина, на ней Z написано. Мы обрадовались. До этого два дня уходили украинцы, а на третий пришли русские. Очень рады были", — поделилась она.

Жители рассказали, что при ВСУ приходилось прятаться по подвалам. Украина не помогала продовольствием, водой, не было света, горожане использовали буржуйки для обогрева. Бежать в Россию им не давали, бойцы ВСУ могли расстрелять каждого, кто выражал возмущение.

"Такие теракты устраивали. Взорвали АТБ, а там 16 человек погибли. Под плитами остались лежать. Братская могила. Потом бомбанули универмаг, четыре человека лежат под завалами... Они вот совершили теракт — сразу укроСМИ приезжают и говорят: "Это Россия всё сделала". Хотя России не было там", — добавила местная жительница Ирина.

Горожане готовы были умереть, лишь бы не уезжать на Украину, поэтому стойко выживали по подвалам до прихода российских солдат, вспоминает Николай. Сейчас жителей Авдеевки эвакуировали в пункты временного размещения, где потом помогут определиться с жильём.

Напомним, 17 февраля 2024 года ВС РФ освободили Авдеевку в ДНР. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские войска не позволили ВСУ закрепиться после бегства из Авдеевки и продолжили наступление. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в городе на момент освобождения проживает тысяча человек. По словам чиновника, после того, как линия фронта отодвинется, начнутся работы по восстановлению зданий, электро- и водоснабжения.

Авторы Татьяна Миссуми