В США рассказали о бегстве измотанных бойцов ВСУ из Авдеевки "без согласования"
WP: Военнослужащие 110-й бригады ВСУ оставили Авдеевку "без согласования"
Военные 110-й бригады Вооружённых сил Украины покинули свои позиции в Авдеевке без согласования. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских военнослужащих.
По данным издания, отступление украинцев из Авдеевки было хаотичным и плохо спланированным. Некоторые украинские солдаты рассказали журналистам, что от командования поступали приказы занять позиции, которые уже были уничтожены.
"Солдат заявил, что военные из 110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций, их усталость вынудила их покинуть свои позиции "без предварительного согласования", — говорится в статье.
Помимо того, в материале приводится история командующего 53-й бригадой ВСУ по имени Сергей. WP сообщает, что его взвод уже находится за пределами Авдеевки и ведёт бои в "очень сложной ситуации". По словам Сергея, не всем украинским военным удалось покинуть этот населённый пункт, а сдача города "психологически сломала" некоторых солдат.
"Большинство людей от всего этого в шоке", — сообщил собеседник газеты.
Напомним, в ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Впоследствии Life.ru писал, что Минобороны РФ опубликовало кадры бегства военных Вооружённых сил Украины из этого северного пригорода Донецка ещё до приказа об их отступлении. Стоит отметить, что 20 февраля президент РФ Владимир Путин назвал бегством отход украинских военных из Авдеевки в ДНР.
t.me / Валерій Залужний