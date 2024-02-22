Военные 110-й бригады Вооружённых сил Украины покинули свои позиции в Авдеевке без согласования. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских военнослужащих.

По данным издания, отступление украинцев из Авдеевки было хаотичным и плохо спланированным. Некоторые украинские солдаты рассказали журналистам, что от командования поступали приказы занять позиции, которые уже были уничтожены.

"Солдат заявил, что военные из 110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций, их усталость вынудила их покинуть свои позиции "без предварительного согласования", — говорится в статье.

Помимо того, в материале приводится история командующего 53-й бригадой ВСУ по имени Сергей. WP сообщает, что его взвод уже находится за пределами Авдеевки и ведёт бои в "очень сложной ситуации". По словам Сергея, не всем украинским военным удалось покинуть этот населённый пункт, а сдача города "психологически сломала" некоторых солдат.