ВСУ за сутки потеряли до 200 военных и три танка на Донецком направлении 7 марта, 12:19 ВС РФ наступают на Донецком направлении. Обложка © T.me / Минобороны РФ

Украинская армия за сутки на Донецком направлении потеряла до 200 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты (БМП). Кроме того, российские войска поразили четыре склада противника с боеприпасами. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили атаку штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка ДНР", — уточнили в ведомстве.

А вблизи Озеряновки, Курдюмовки, Георгиевки и Победы в ДНР был нанесён удар по живой силе и технике 24-й, 28-й, 33-й механизированных, 79-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Помимо прочего, подбито пять украинских военных автомобилей, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-20.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России ударили по ангару в Одессе, в котором готовили украинские беспилотные катера. Там также проходили тренировки по управлению аппаратами.

Авторы Татьяна Миссуми