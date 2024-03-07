Перегруппировка и контрудар: ВСУ анонсировали грандиозные планы на 2024 год
Генерал-лейтенант Павлюк: ВСУ нанесут контрудар в 2024 году
Вооружённые силы Украины планируют совершить второе контрнаступление в 2024 году. Грандиозные намерения анонсировал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
В эфире всеукраинского телемарафона генерал-лейтенант уточнил, что перед ударом войска будут перегруппированы. Понесшие потери формирования доукомплектуют новыми бойцами.
"[Планируется] создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия", — пообещал Павлюк.
На "сюрпризы" для российских войск от ВСУ продолжают надеяться и в Госдепартаменте США. По словам американских дипломатов, Вашингтон с нетерпением ждёт от Украины результатов.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine