В Госдепе ждут "сюрпризов" для России от ВСУ
Представитель Госдепа Миллер: ВСУ готовят военные сюрпризы для России
США полагают, что у ВСУ припасены "сюрпризы" для России, которые подарят им победы на поле боя. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
"Мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждём результатов", — сказал представитель Госдепа журналистам, не уточнив, чего именно касаются эти "сюрпризы".
А ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джона Кирби заявил, что Соединённые Штаты не станут задействовать собственных военнослужащих для борьбы с Россией на стороне ВСУ. Так Белый дом отреагировал на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к союзникам "проявить мужество".
Telegram / Генштаб ЗСУ