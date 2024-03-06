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5 марта, 23:42

В Госдепе ждут "сюрпризов" для России от ВСУ

Представитель Госдепа Миллер: ВСУ готовят военные сюрпризы для России

США полагают, что у ВСУ припасены "сюрпризы" для России, которые подарят им победы на поле боя. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждём результатов", — сказал представитель Госдепа журналистам, не уточнив, чего именно касаются эти "сюрпризы".

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А ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джона Кирби заявил, что Соединённые Штаты не станут задействовать собственных военнослужащих для борьбы с Россией на стороне ВСУ. Так Белый дом отреагировал на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к союзникам "проявить мужество".

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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