В Госдепе ждут "сюрпризов" для России от ВСУ

США полагают, что у ВСУ припасены "сюрпризы" для России, которые подарят им победы на поле боя. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждём результатов", — сказал представитель Госдепа журналистам, не уточнив, чего именно касаются эти "сюрпризы".