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5 марта, 17:52

Посол Антонов: Россия и НАТО находятся на грани вооружённого столкновения

Россия и НАТО стоят на пороге прямого вооружённого столкновения в Восточной Европе, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в телеграм-канале ведомства.

"По существу мы стоим перед опасностью прямого столкновения Вооружённых сил России и Североатлантического альянса на востоке Европы", — говорится в заявлении дипломата.

Когда-то невозможно было представить, что на полях Украины будут ездить американские и немецкие танки, однако на сегодняшний день западные инструкторы помогают военным ВСУ при наведении на цели "дорогостоящего оборудования, такого как "Патриоты", отметил посол. Теперь также солдаты из армий НАТО напрямую участвуют в боевых действиях. По мнению дипломата, подобный сценарий невозможен без согласования со стороны Вашингтона.

Кроме того, Антонов отметил, что власти США хотят манипулировать общественным мнением, обвиняя Россию в попытках расколоть НАТО путём публикации переговоров военнослужащих ФРГ.

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Кстати, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, что изменение границ военных округов России связано с угрозой НАТО. По его словам, Ленинградский и Московский военные округа были созданы из-за расширения Североатлантического альянса на восток и создания новой военной инфраструктуры альянса вблизи российских рубежей.

Обложка ©

ТАСС / Шарифулин Валерий

Александра Мышляева
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