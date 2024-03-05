Посол Антонов: Россия и НАТО находятся на грани вооружённого столкновения
Россия и НАТО стоят на пороге прямого вооружённого столкновения в Восточной Европе, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в телеграм-канале ведомства.
"По существу мы стоим перед опасностью прямого столкновения Вооружённых сил России и Североатлантического альянса на востоке Европы", — говорится в заявлении дипломата.
Когда-то невозможно было представить, что на полях Украины будут ездить американские и немецкие танки, однако на сегодняшний день западные инструкторы помогают военным ВСУ при наведении на цели "дорогостоящего оборудования, такого как "Патриоты", отметил посол. Теперь также солдаты из армий НАТО напрямую участвуют в боевых действиях. По мнению дипломата, подобный сценарий невозможен без согласования со стороны Вашингтона.
Кроме того, Антонов отметил, что власти США хотят манипулировать общественным мнением, обвиняя Россию в попытках расколоть НАТО путём публикации переговоров военнослужащих ФРГ.
Кстати, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, что изменение границ военных округов России связано с угрозой НАТО. По его словам, Ленинградский и Московский военные округа были созданы из-за расширения Североатлантического альянса на восток и создания новой военной инфраструктуры альянса вблизи российских рубежей.
ТАСС / Шарифулин Валерий