Шойгу связал изменение границ военных округов России с угрозой НАТО
Шойгу: Ленинградский и Московский военные округа созданы из-за расширения НАТО
Ленинградский и Московский военные округа созданы из-за расширения НАТО на восток и создания новой военной инфраструктуры альянса вблизи российских рубежей. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ.
"На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счёт вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях. Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения ВС — Ленинградский и Московский военные округа", — объяснил глава Минобороны.
Он выразил убеждённость в том, что изменения позволят существенно повысить эффективность управления войсками. Шойгу рассказал при этом, что реконструированный штаб Московского округа получит передовую связь и средства отображения обстановки. Строители завели в здание современные коммуникационные и инженерные сети, но полностью сохранили фасад и исторические интерьеры.
Напомним, в июле 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о формировании Московского и Ленинградского военных округов. Соответствующее решение принял Владимир Путин. Life.ru также писал, что Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин посетили отреставрированное историческое здание штаба Московского военного округа. Оно расположено на Космодамианской набережной.