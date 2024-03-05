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5 марта, 10:09

Шойгу связал изменение границ военных округов России с угрозой НАТО

Шойгу: Ленинградский и Московский военные округа созданы из-за расширения НАТО

Ленинградский и Московский военные округа созданы из-за расширения НАТО на восток и создания новой военной инфраструктуры альянса вблизи российских рубежей. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

"На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счёт вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях. Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения ВС — Ленинградский и Московский военные округа", — объяснил глава Минобороны.

Он выразил убеждённость в том, что изменения позволят существенно повысить эффективность управления войсками. Шойгу рассказал при этом, что реконструированный штаб Московского округа получит передовую связь и средства отображения обстановки. Строители завели в здание современные коммуникационные и инженерные сети, но полностью сохранили фасад и исторические интерьеры.

Напомним, в июле 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о формировании Московского и Ленинградского военных округов. Соответствующее решение принял Владимир Путин. Life.ru также писал, что Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин посетили отреставрированное историческое здание штаба Московского военного округа. Оно расположено на Космодамианской набережной.

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mil.ru

Андрей Бражников
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