Шойгу связал изменение границ военных округов России с угрозой НАТО

Ленинградский и Московский военные округа созданы из-за расширения НАТО на восток и создания новой военной инфраструктуры альянса вблизи российских рубежей. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

"На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счёт вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях. Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения ВС — Ленинградский и Московский военные округа", — объяснил глава Минобороны.